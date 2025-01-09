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Серия взрывов произошла в Воронеже

SHOT: взрывы произошли в Воронеже
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над Воронежем произошла серия взрывов, что может быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в небе над городом прозвучали три или четыре взрыва. Местные жители также отмечают, что видели вспышки в небе.

В настоящее время уточняются подробности инцидента. Официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

4 января экстренные службы эвакуировали порядка 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе Воронежа, где обнаружили части сбитых беспилотников. Губернатор области Александр Гусев отметил, что большинство жильцов уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы и организовали пункт временного размещения в соседней школе.

Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что в городе после атаки БПЛА повреждения получили более 50 конструкций.

Ранее власти Саратовской области заявили о введении режима ЧС в Энгельсе.

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