Над Курской областью сбили ракету

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила украинскую ракету в воздухе над Курской областью. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — сказано в сообщении.

9 января украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.

В этот же день Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские войска сумели окружить село Малая Локня в Курской области, которое временно находилось под контролем Вооруженных сил Украины. В данный момент там заблокировано около тысячи украинских солдат.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в Курской области за период новогодних праздников произошли изменения. По его словам, украинская сторона попыталась предпринять попытку контрнаступления, но была разбита.

Ранее в Курской области загорелась птицефабрика.