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В Госдуме рассказали о военной обстановке в Курской области

Депутат Госдумы Колесник заявил о неудачах ВСУ в Курской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

В Курской области за период новогодних праздников произошли изменения. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, украинская сторона попыталась предпринять попытку контрнаступления, но была разбита.

«Уничтожены 13 бригад, большое количество бронетехники, живой силы», — заявил Колесник.

По словам депутата, российские военные продолжают выдавливать армию Украины с российской территории. Он добавил, что ВСУ перебрасывают в Курскую область новые силы, однако ощутимого успеха нет. Политик отметил, что российская сторона ведет «ковровые обстрелы», чтобы не допустить последствий для мирного населения.

До этого политтехнолог Михаил Павлив заявил, что украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога.

Ранее в Минобороны отчитались о ходе операции по отражению атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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