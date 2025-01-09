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В Курской области загорелась птицефабрика

Хинштейн: в Курской области горят корпуса птицефабрики «Куриное царство»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Курской области произошел пожар в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». На данный момент известно о пострадавшем — 40-летнем работнике предприятия с ожогами рук, которого экстренно доставляют в областную клиническую больницу», — отметил он.

Хинштейн добавил, что пожарные активно борются с огнем и сумели предотвратить распространение возгораний на большую часть корпусов. Спасатели также провели быструю эвакуацию сотрудников.

Для тушения пожара привлекаются дополнительные силы и средства МЧС, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что угроза для населения отсутствует, и он лично контролирует ситуацию.

Тем временем жители Нижнего Новгорода сообщили в соцсетях о сильном задымлении в районе Нижегородской гидроэлектростанции. Источник рассказал, что пожар произошел во время ремонта крыши на ГЭС, но возгорание уже ликвидировано.

Ранее дом Хантера Байдена сгорел дотла при пожаре в Калифорнии.

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