В Курской области загорелась птицефабрика

В Курской области произошел пожар в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». На данный момент известно о пострадавшем — 40-летнем работнике предприятия с ожогами рук, которого экстренно доставляют в областную клиническую больницу», — отметил он.

Хинштейн добавил, что пожарные активно борются с огнем и сумели предотвратить распространение возгораний на большую часть корпусов. Спасатели также провели быструю эвакуацию сотрудников.

Для тушения пожара привлекаются дополнительные силы и средства МЧС, на место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания считается проблема с электропроводкой. Хинштейн подчеркнул, что угроза для населения отсутствует, и он лично контролирует ситуацию.

Тем временем жители Нижнего Новгорода сообщили в соцсетях о сильном задымлении в районе Нижегородской гидроэлектростанции. Источник рассказал, что пожар произошел во время ремонта крыши на ГЭС, но возгорание уже ликвидировано.

Ранее дом Хантера Байдена сгорел дотла при пожаре в Калифорнии.