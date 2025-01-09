В Пентагоне раскрыли выгоду для США от конфликта на Украине

Конфликт на Украине дал возможность США инвестировать $70 млрд в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

«Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», — сказал он.

По его словам, эти средства были потрачены на производство вооружения для армейских складов США, а также на поставки Украине.

21 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что оборонные корпорации США больше всего зарабатывают на украинском конфликте. По словам дипломата, в прошлом году на 41 американскую корпорацию пришлась половина от общего объема продаж оружия, что позволило им заработать $317 млрд — 50% общемировых доходов от продажи вооружения.

В ноябре сообщалось, что министерство обороны США обновило план по «оживлению» ВПК страны. В качестве ключевой цели в документе указано укрепление «тонких» мест в цепочках поставок вооружений. Речь идет о проблемах, которые стали очевидны на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее в США решили нарастить производство дронов, учитывая ход конфликта на Украине.