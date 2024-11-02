В США уточнили план по «оживлению» военно-промышленного комплекса

Министерство обороны США обновило план по «оживлению» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом пишет Defense News.

По информации портала, в качестве ключевой цели в документе указано укрепление «тонких» мест в цепочках поставок вооружений. Речь идет о проблемах, которые стали очевидны на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Также в Пентагоне посчитали, что в настоящее время одной из основных задач США является подготовка к «сдерживанию КНР».

«Сокращение традиционного ВПК — это процесс, который протекал целое поколение. Чтобы модернизировать его, тоже потребуется целое поколение», — говорится в плане, выдержка из которого приводится в материале.

В статье уточняется, что после начала поставок американского оружия на Украину в США заметили, что основные компании-партнеры министерства обороны не поспевают за спросом. Изначально Вашингтон компенсировал эту проблему, снабжая Киев вооружениями из собственного арсенала. Но склады начали пустеть, поэтому финансовые и временные издержки увеличились.

При этом больше всего беспокойства у американского руководства вызывает тот факт, что «оптимизация» промышленного потенциала США происходила на фоне усилий КНР по наращиванию производства сразу в нескольких ключевых отраслях. В частности, это касается судостроения.

Как выяснили журналисты, Пентагон еще не до конца завершил работу над обновлением плана по «оживлению» ВПК. Но уже сейчас известно, что самым проблемными направлениями в Вашингтоне считают строительство субмарин и выпуск снарядов. В министерстве обороны США уверены, что им понадобится более пяти лет, чтобы ситуация в данных областях изменилась в лучшую для страны сторону.

Ранее в США решили нарастить производство дронов, учитывая ход конфликта на Украине.