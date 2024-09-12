США нарастят производство беспилотников с учетом украинского конфликта

США собираются увеличить объемы производства беспилотников, учитывая опыт боевых действий на Украине. Об этом заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, передает ТАСС.

«Вы увидите значительное увеличение инвестиций в беспилотные летательные аппараты, противодействие БПЛА и возможности радиоэлектронной борьбы», — сказала представитель Пентагона в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона.

По ее словам, военный бюджет Штатов на 2025 год будут увеличивать по этим направлениям, опираясь на «прямой результат» происходящих на Украине событий. Уормут добавила, что Вооруженные силы США извлекают из этого «много уроков».

Накануне США заключили контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами.

В июле Уормут сообщала, что Пентагон планируют изменить структуру ВС США на основе анализа боевых действий на Украине. По ее словам, в Штатах уже проходят самые масштабные преобразования в армии за 40 лет.

Ранее замглавы Пентагона заявил, что военная помощь Киеву «оказала давление» на американский ВПК.