Боец «Ахмата»: у ликвидированных под Курском бойцов ВСУ были тюремные татуировки

Тюремные татуировки были обнаружены у большинства украинских солдат, уничтоженных при попытке контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости боец группы «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик».

«В простонародье называется воровская звезда. Это подтверждает то, что он приехал из колонии», — сказал российский военный, показывая татуировки на теле одного из ликвидированных солдат ВСУ.

Он отметил, что такие и подобные наколки были обнаружены на телах практически всех уничтоженных украинцев. По словам «Алика», все эти солдаты были бывшими заключенными.

7 января Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что руководство ВСУ отправило штурмовать хутор Бердин в Курской области солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных. Свидетельствуют об этом татуировки, обнаруженные на телах павших на поле боя солдат ВСУ.

Источник ТАСС также сообщал, что более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее было названо число солдат ВСУ, которых готовят к отправке в Курскую область.