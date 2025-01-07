Стали известны подробности об отправке заключенных на штурм в Курскую область

Штурмовать хутор Бердин в Курской области, вероятнее всего, отправили солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Свидетельствуют об этом татуировки, обнаруженные на телах павших на поле боя солдат ВСУ.
Кроме того, бойцы «Шквала» уже принимали участие в СВО. Их замечали в боях в Донбассе в составе 47-й бригады ВСУ, отмечает источник.
Источник ТАСС также сообщал, что более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные.
Отмечается, что среди солдат ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления.
Осенью пленный боец ВСУ рассказал, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области.