Стали известны подробности об отправке заключенных на штурм в Курскую область

Штурмовать хутор Бердин в Курской области, вероятнее всего, отправили солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Свидетельствуют об этом татуировки, обнаруженные на телах павших на поле боя солдат ВСУ.

Кроме того, бойцы «Шквала» уже принимали участие в СВО. Их замечали в боях в Донбассе в составе 47-й бригады ВСУ, отмечает источник.

Источник ТАСС также сообщал, что более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные.

Отмечается, что среди солдат ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления.

Осенью пленный боец ВСУ рассказал, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области.