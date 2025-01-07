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Стали известны подробности об отправке заключенных на штурм в Курскую область

«Осведомитель»: Курскую область могли штурмовать украинские заключенные
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Штурмовать хутор Бердин в Курской области, вероятнее всего, отправили солдат украинского спецбатальона «Шквал», который сформирован из бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Свидетельствуют об этом татуировки, обнаруженные на телах павших на поле боя солдат ВСУ.

Кроме того, бойцы «Шквала» уже принимали участие в СВО. Их замечали в боях в Донбассе в составе 47-й бригады ВСУ, отмечает источник.

Источник ТАСС также сообщал, что более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные.

Отмечается, что среди солдат ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления.

Осенью пленный боец ВСУ рассказал, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области.

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