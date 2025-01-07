Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском

ТАСС: ВСУ отправили заключенных в Курскую область на штурм позиций ВС России
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах России.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% - заключенные», — сообщили источники агентства.

Отмечается, что среди солдат ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления.

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны Евкуров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами