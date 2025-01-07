ТАСС: ВСУ отправили заключенных в Курскую область на штурм позиций ВС России

Более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах России.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% - заключенные», — сообщили источники агентства.

Отмечается, что среди солдат ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления.

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны Евкуров.