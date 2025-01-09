СМИ: Украина сосредоточила 40 тысяч военных в Сумской области

Украина сосредотачивает в Сумской области, которая граничит с тремя российскими регионами, большое количество войск. Об этом пишет mk.ru.

По данным журналистов, в украинском регионе, граничащем с Курской, Брянской и Белгородской областями, в резерве находятся до 40 тысяч солдат и 600 единиц бронетехники, готовых к действию.

При этом в материале отмечается, что в последние дни в Курскую область поступает значительно меньше подразделений ВСУ, чем ранее, что может указывать на потенциальный основной удар, который противник, возможно, готовится нанести в Белгородской или Брянской области.

9 января украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.

Ранее военный эксперт назвал главную цель последнего наступления ВСУ в Курской области.