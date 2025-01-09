Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украина сосредоточила 40 тысяч военных в Сумской области

Mk.ru: Украина сосредоточила 40 тысяч военных в Сумской области
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина сосредотачивает в Сумской области, которая граничит с тремя российскими регионами, большое количество войск. Об этом пишет mk.ru.

По данным журналистов, в украинском регионе, граничащем с Курской, Брянской и Белгородской областями, в резерве находятся до 40 тысяч солдат и 600 единиц бронетехники, готовых к действию.

При этом в материале отмечается, что в последние дни в Курскую область поступает значительно меньше подразделений ВСУ, чем ранее, что может указывать на потенциальный основной удар, который противник, возможно, готовится нанести в Белгородской или Брянской области.

9 января украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.

Ранее военный эксперт назвал главную цель последнего наступления ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами