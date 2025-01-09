Украинские формирования в течение суток потеряли до 190 бойцов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени российские военнослужащие вывели из строя одну боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также им удалось уничтожить один склад с боеприпасами украинских войск, четыре миномета, одну станцию радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей, одно артиллерийское орудие и один бронетранспортер.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что ВСУ лишились 90 станций радиоэлектронной борьбы и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В том числе речь идет о 13 пусковых установках комплексов HIMARS и шести пусковых установках комплексов MLRS, произведенных в США.

Только этим список выведенной из строя техники украинских войск не ограничивается.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — резюмировали в министерстве.

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