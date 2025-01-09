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На Украине введут курс общевойсковой подготовки

ТАСС: с 1 сентября на Украине введут курс общевойсковой подготовки
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

С 1 сентября 2025 года на Украине введут курс общевойсковой подготовки. Законопроект об изменениях в законе «О воинской обязанности и службе» был принят Верховной радой в окончательном чтении, передает ТАСС.

Так, базовая общевойсковая подготовка вводится сроком до пяти месяцев. В пояснительной записке к документу уточняется, что призыв на срочную службу окончательно отменяется.

Курс подготовки будет обязателен для всех мужчин, достигших 18-летнего возраста и пригодных к службе по состоянию здоровья.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) невозможна. Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время демобилизация для украинской армии означала бы катастрофу.

24 декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее стало известно, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

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