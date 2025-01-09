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Политолог раскрыл, почему ВСУ пошли в контратаку на Курском направлении в январе

Политолог Пинчук: погода стала решающим фактором для ВСУ в Курской области
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Maksym Kishka/Reuters

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку на Курском направлении именно в январе. Для этого, по его словам, имеются как политические, так и природные предпосылки.

Он пояснил, что сейчас в регионе замерзла земля, дав противнику возможность передвигаться не только по трассам.

«Там, где контролировали трассы мы, там, соответственно, мы доминируем на этом участке местности. А сейчас произошло затвердение почвы и соответственно возникла возможность обходных маневров в движении через поля на легкой бронетехнике и пехотой», — отметил Пинчук.

Что касается политических причин, очевидно, что происходящее на фронте связано с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа и потенциальными мирными переговорами, добавил эксперт.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

7 января стало известно, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

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