ВС России ударили по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы группировки «Север» ударили по живой силе ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня.

Во время ударов по позициям противника были задействованы оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия. Также сообщается об атаке позиций ВСУ в Сумской области.

9 января сообщалось, что российские военнослужащие начали штурм основного укрепрайона армии Украины в Судже Курской области. По данным Telegram-канала Mash, бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.

8 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих на территории Курской области.

Ранее политолог раскрыл, почему ВСУ пошли в контратаку на Курском направлении в январе.