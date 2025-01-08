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Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 290 военных в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, всего за время боевых действий в российском регионе украинская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, 294 танка и 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 160 бронетранспортеров и 347 артиллерийских орудий, отметили в министерстве.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее британский эксперт заявил, что контратака ВСУ в Курской области принесет вред Украине.

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