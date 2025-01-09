Российские военные начали бои за Суджу

Российские военнослужащие начали штурм основного укрепрайона армии Украины в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бои идут в микрорайоне Замостье, где находятся основные укрепления противника.

«Когда наши выбьют их оттуда, по сути, город будет за ВС РФ — по аналогии с Мариуполем», — говорится в сообщении.

Журналисты канала добавили, что российские бойцы также начали штурм села Гуево, которое находится рядом с Суджей. Кроме того, активные атаки проводятся на территории Бондаревки.

8 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 290 военнослужащих на территории Курской области. Всего за время боевых действий в российском регионе украинская армия лишилась более 50 тысяч военнослужащих, 294 танков и 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, российские войска уничтожили 1,5 тысячи боевых бронированных машин, 160 бронетранспортеров и 347 артиллерийских орудий.

Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.