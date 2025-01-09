Дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Запорожской области

ТАСС: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю в Запорожье

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Беспилотник ВСУ атаковал в центре города гражданский автомобиль. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя, которые находились рядом с автомобилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ стали чаще использовать сельскохозяйственные дроны, переделанные под военные нужды, в ходе сражений в районе Волчанска и Липцов в Харьковской области.

Также на дроны устанавливается более эффективная оптика. Такие приборы способны работать в разных диапазонах, уточнил Марочко.

Тем временем газета The Telegraph сообщила, что в Запорожской области российский беспилотный летательный аппарат ликвидировал 34-летнего экс-военнослужащего из Великобритании Джейка Уоддингтона, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгороде обломки беспилотника упали на жилой дом.