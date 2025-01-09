В Запорожской области российский беспилотный летательный аппарат ликвидировал 34-летнего экс-военнослужащего из Великобритании Джейка Уоддингтона, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В ноябре прошлого года мужчина последний раз приезжал в Великобританию для обновления паспорта и снова отправился на Украину. При этом родственники просили его остаться дома, отмечает издание.

Уоддингтон возглавлял одно из подразделений ВСУ. По данным газеты, из британской армии его уволили в 2022 году из-за эпилептического припадка.

Издание обратило внимание на то, что мужчина владел русским языком, а также понимал украинский.

16 декабря исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что в зоне проведения спецоперации в общей сложности было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных военных, сражающихся на стороне ВСУ. По ее словам, всего в ВСУ вступило 15 тысяч иностранцев, большинство из них приехали из Польши, США и Грузии. Жданова добавила, что многие иностранные военные принимают решение об участии в боевых действиях «из-за русофобии».

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.