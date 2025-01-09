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Стало известно, как ВСУ переделывают сельскохозяйственные БПЛА под военные

Марочко: ВСУ применяют переделанные сельскохозяйственные дроны под Волчанском
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Ashley Chan/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать сельскохозяйственные дроны, переделанные под военные нужды, в ходе сражений в районе Волчанска и Липцов в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, при модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинские специалисты оснащают их современными средствами управления и связи. Речь идет об оборудовании, которое практически не поддается воздействию средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ.

Кроме того, на дроны устанавливается более эффективная оптика. Соответствующие приборы способны работать в разных диапазонах, уточнил источник агентства.

«Усовершенствованные мультикоптеры «Баба-Яга» вооруженные формирования Украины применяют в основном в ночное время суток», — добавил Марочко.

Как он сказал, в большинстве случаев бойцы ВСУ сначала используют «мелкие и маневренные разведывательные БПЛА». Уже после этого они отправляют на поле боя переделанные беспилотники, стараясь держать их на высоте от 100 метров. Эксперт пояснил, что таким образом украинские солдаты затрудняют обнаружение и уничтожение дронов.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео дуэли российского БПЛА с украинским дроном «Баба-Яга».

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