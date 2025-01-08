В Белгороде обломки беспилотника упали на жилой дом

Гладков сообщил о падении обломков дрона на жилой дом в Белгороде

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:36 по московскому времени.

Кроме того, обломки беспилотника упали в селе Крутой Лог Белгородского района, отметил Гладков. В населенном пункте поврежден автомобиль, находившийся на территории частного домовладения, выбиты окна в доме.

«Также зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение», — продолжил губернатор.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток, добавил глава региона.

Утром Гладков сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили три снаряда и девять БПЛА в сторону Белгородской области. В частности, атакам подверглись восемь населенных пунктов в Белгородском районе. Речь идет о селах Никольское, Драгунское, Черемошное, Пушкарное, Шишино, Стрелецкое, Хохлово и поселке Политотдельский.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.