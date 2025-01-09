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Трем российским штурмовикам удалось взять в плен более 10 бойцов ВСУ в Курахово

РИА Новости: три штурмовика взяли в плен 11 бойцов ВСУ в Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

В городе Курахово Донецкой народной республики российская штурмовая группа, состоящая из трех военнослужащих, в ходе зачистки одного из многоэтажных домов взяла в плен 11 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Боксер» в беседе с РИА Новости.

«Они запросили пощады, и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем», — отметил он.

«Боксер» обратил внимание на то, что противники находились в морально подавленном состоянии и понимали, что сдаться в плен гораздо лучше.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что 20 многоэтажных домов в микрорайоне Южный города Курахово зачищали от Вооруженных сил Украины малыми штурмовыми группами.

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как взятие Курахово поможет при защите Донецка.

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