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Прилет российской авиабомбы по заводу «Мотор Сич» в Запорожье попал на видео

На видео попал момент прилета ФАБ по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Вооруженные силы РФ атаковали фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинский оборонный завод «Мотор Сич» в городе Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

После прилета в цехах предприятия начался сильный пожар.

Власти города заявили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры.

В сентябре Минобороны России сообщало об ударе по заводу «Мотор Сич». По данным ведомства, ВС РФ уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной УМПК.

Позже председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что власти Украины скрывают реальные потери, понесенные после удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Он обратил внимание, что на место прилета прибыло более 50 машин скорой помощи, хотя, по официальной версии, там только 22 человека получили ранения. По данным эксперта, ВС РФ нанесли 11 ударов авиабомбами по военным объектам Вооруженных сил Украины в Запорожье, шесть из которых принял «Мотор Сич».

Ранее были раскрыты масштабы повреждений завода «Южмаш» после удара «Орешником».

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