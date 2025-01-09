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Посол США на Украине отреагировала на удар ВС РФ по Запорожью

Посол США на Украине Бринк пообещала наращивать помощь после удара по Запорожью
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Global Look Press

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар ВС РФ по оборонному заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье. На своей странице в соцсети Х она сообщила, что Вашингтон и союзники продолжат наращивать помощь Киеву в сфере безопасности.

Она утверждает, что в результате удара «пострадали дома, квартиры и общественный транспорт».

«Мы вместе с партнерами продолжаем наращивать помощь Украине в области безопасности, поскольку она защищается от жестокой войны, которую ведет Россия», — написала Бринк.

8 января российская авиация атаковала фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) запорожский завод «Мотор Сич». После прилета в цехах предприятия начался сильный пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее президент Украины призвал оказать давление на Россию ради «достижения мира».

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