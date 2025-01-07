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Турция выдвинула ультиматум по военной операции в Сирии

Турция допустила проведение военной операции против курдских боевиков в Сирии
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о выдвижении ультиматума боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), находящимся на сирийской территории. Слова дипломата приводит CNN Turk.

«Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — сказал Фидан.

Он подчеркнул, что попытки РПК затянуть время не останутся без ответа, и игнорирование ультиматума может повлечь за собой военные действия со стороны Турции.

В декабре турецкие СМИ сообщали, что Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции. Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой.

Ранее в Турции заявили, что США направили в Сирию военное оборудование для РПК.

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