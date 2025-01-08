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Блинкен высказался о возможной военной операции Турции в Сирии против курдов

Блинкен: США не хотели бы видеть военную операцию Турции в Сирии против курдов
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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

США не хотели бы видеть военную операцию Турции в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы очень усердно работали над тем, чтобы гарантировать, что этого не произойдет. И мы продолжим делать это, уверен, что новая администрация будет делать то же самое», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

7 января турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан рассказал о выдвижении ультиматума членам Рабочей партии Курдистана, находящимся в Сирии. По его словам, власти республики потребовали от представителей РПК сложить оружие и покинуть сирийскую территорию. Если данное предложение будет проигнорировано, Анкара может начать военные действия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в случае необходимости прибегнет к плану «Б». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции пообещали не допустить «расчленения» Сирии.

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