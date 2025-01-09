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На Западе заявили, что Украина могла преувеличить потери

Hill: Украина могла преувеличить потери, чтобы получить больше помощи от Запада
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские власти могли преувеличить данные о потерях для получения больших объемов помощи от союзников. Об этом пишет издание The Hill.

Авторы публикации пишут, что Киев, «отчаянно ожидающий помощи» партнеров, мог преувеличивать потери. При этом Запад продолжает колебаться с поставками оружия «как с вопросом политики».

До этого высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявлял, что США планируют объявить «очень значительный» пакет военной помощи Украине по программе закупок новых вооружений. В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили от 10 до 20% всей объявленной Вашингтоном помощи.

Незадолго до этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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