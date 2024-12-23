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На Украине сообщили о «такси-мобилизации»

На Украине военкомы проводят «такси-мобилизацию»
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Shutterstock

Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проводят «такси-мобилизацию». Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на опубликованное в социальных сетях видео.

На кадрах запечатлено, как возле дома останавливается такси. Затем к этой машине подъехал микроавтобус с военкомами. Вскоре пассажир такси покинул машину и направился к подъезду дома. Сотрудники ТЦК задержали его, когда он подходил к двери подъезда.

В декабре украинские военкомы едва не сожгли мужчину в машине, пытаясь его мобилизовать. Инцидент произошел в городе Вышгороде в Киевской области.

В этом же месяце заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Явир» заявил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться». По его словам, мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все».

В начале ноября военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.

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