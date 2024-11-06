Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил о сокрытии Киевом реальных потерь после удара по заводу в Запорожье

Рогов: власти Украины скрывают реальные потери после удара по заводу «Мотор Сич»

close
Марина Лысцева/РИА «Новости»

Власти Украины скрывают реальные потери, понесенные после удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После прилета по заводу «Мотор Сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненых. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в цеху, по которому нанесли удар, располагалось производство комплектующих и авиадвигателей для беспилотников. По его словам, сейчас Киев ведет подсчет реальных потерь и контролирует ситуацию с появлением кадров из пораженного предприятия.

Об ударе по заводу «Мотор Сич» сообщало Минобороны России в сентябре. По данным ведомства, Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500).

Ранее СМИ сообщили о больших потерях личного состава ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами