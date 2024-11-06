Рогов заявил о сокрытии Киевом реальных потерь после удара по заводу в Запорожье

Власти Украины скрывают реальные потери, понесенные после удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После прилета по заводу «Мотор Сич» на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненых. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в цеху, по которому нанесли удар, располагалось производство комплектующих и авиадвигателей для беспилотников. По его словам, сейчас Киев ведет подсчет реальных потерь и контролирует ситуацию с появлением кадров из пораженного предприятия.

Об ударе по заводу «Мотор Сич» сообщало Минобороны России в сентябре. По данным ведомства, Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500).

Ранее СМИ сообщили о больших потерях личного состава ВСУ.