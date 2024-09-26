ВС РФ уничтожили цеха компании по производству дронов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов на предприятии «Мотор сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Предприятие располагалось в городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Уничтожено до 250 беспилотников различного типа, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в районе поселка Гвардейское в Одесской области, где были замечены иностранные военные.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.