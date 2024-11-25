Раскрыты повреждения после удара «Орешником» по заводу «Южмаш»

Цеха украинского завода «Южмаш» получили повреждения от удара российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» внутри, а не снаружи. Об этом говорится в разборе «Военной хроники».

В нем сказано, что на предприятие обрушилось от 5 до 7 тонн взрывчатки на скорости, которая вдвое превышает скорость баллистической ракеты «Искандера» на финальном отрезке полета.

«Энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта и поразить подземную инфраструктуру», — отмечается в разборе.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.