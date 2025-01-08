Губернатор Воронежской области объявил опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников на 15 минут. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил он.

Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что средства противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Кроме того, Гусев призвал граждан следить за оповещениями властей и управления МЧС.

Спустя 15 минут опасность атаки отменили.

До этого Гусев сообщил о введении особого режима в Воронежской области в 8:06 мск. Тогда он призвал местных жителей, которые находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами.

Утром 8 января пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В частности, в Саратовской области сбили 11 дронов.

Ранее в Саратовской области рассказали о падении обломков сбитых беспилотников на промышленное предприятие.