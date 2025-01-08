В российских регионах ночью перехватили более 30 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов — 11 — сбили в Саратовской области. В воздушном пространстве Ростовской и Курской областей, в свою очередь, ликвидировали по четыре украинских дрона. Столько же беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в Краснодарском крае и Волгоградской области уничтожили два и один БПЛА соответственно. По три летательных аппарата перехватили в небе над Брянской и Белгородской областями, говорится в заявлении.

В ночь на 8 января в небе над городом Энгельс, расположенным в Саратовской области, произошли несколько взрывов. Позже губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что на один из промышленных объектов в данном населенном пункте упали обломки сбитых дронов ВСУ.

О каком именно объекте идет речь, глава российского субъекта уточнять не стал. Он лишь сообщил, что предприятие получило повреждения, при этом никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника.