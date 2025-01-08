В Энгельсе обломки беспилотника упали на промышленный объект

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — рассказал чиновник. По данным Бусаргина, беспилотники были уничтожены силами ПВО.
О каком промышленном предприятии идет речь, не уточняется, также как и масштабах причиненного ущерба и возможных пострадавших.
Около часа назад Бусаргин предупредил о возможной атаке дронов, ссылаясь на информацию от Минобороны. Он уточнил, что для предотвращения угрозы в регионе были активированы системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность.
21 декабря для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.
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