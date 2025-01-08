Премьер-министра Украины вызвали в Раду

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в Верховную раду. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Причина вызова — закон о демобилизации, который должен был инициировать кабинет министров. Депутат рассказал, что за вызов проголосовали 158 депутатов, необходимо — 150.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) невозможна. Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время демобилизация для украинской армии означала бы катастрофу.

24 декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.