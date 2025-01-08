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Рогов заявил, что российские военные выбили ВСУ из Петропавловки на западе ДНР

Рогов сообщил о зачистке ВСУ в Петропавловке на западе ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие выбили командование украинской армии из Петропавловки на западе Донецкой народной республики (ДНР), идет зачистка села. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, село находится севернее Курахово. Рогов подчеркнул, что зачистка территории почти завершена. Он добавил, что армия России продолжает наступление к западной границе ДНР.

До этого Рогов заявил, что солдаты ВСУ попали в полуокружение возле Курахово.

6 января российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово, тем самым лишив ВСУ возможности обстреливать административный центр региона из артиллерийских орудий. В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для украинских военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.

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