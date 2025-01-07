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Рогов заявил, что ВСУ оказались в сложной ситуации вблизи Курахово в ДНР

Рогов: гарнизон ВСУ попал в полуокружение возле Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в полуокружение возле Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, армия Украины оказалась в сложной ситуации.

«Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении», — объяснил он.

Рогов добавил, что российская сторона продолжает наступление к западным границам ДНР.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово, тем самым лишив ВСУ возможности обстреливать административный центр региона из артиллерийских орудий. В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины.

5 января сообщалось, что ВС РФ подняли флаг в поселке Петропавловка, расположенном между Курахово и Покровском.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.

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