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Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и скопления наемников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 105 украинских беспилотников.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 января перехватили и уничтожили 32 дрона ВСУ над регионами России. В числе прочего, российские военные уничтожили танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов ВСУ.

5 января российские солдаты сбили истребитель МиГ-29, принадлежавший ВСУ. На следующий день журналисты обнародовали видеозапись, на которой запечатлена погоня выпущенной ВС РФ ракеты «воздух — воздух» за украинским самолет.

Ранее российские военные сбили украинский самолет.

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