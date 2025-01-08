МО: 18 украинских военных сдались в плен ВС РФ западнее Курахово в ДНР

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли в плен 18 украинских военных западнее населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования двух механизированных и одной аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное. В ходе боевых действий отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Согласно сообщению Минобороны, украинские войска потеряли более 280 военнослужащих, а 18 бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ были взяты в плен.

В числе прочего, ВС РФ уничтожили танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

7 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ попали в полуокружение возле Курахово и оказалась в сложной ситуации.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.