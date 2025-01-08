В МО РФ заявили об уничтожении более 110 дронов и снарядов ВСУ за сутки

МО РФ: военные за сутки сбили 105 дронов ВСУ и шесть снарядов от РСЗО HIMARS

Российские военнослужащие за минувшие сутки сбили 105 дронов и шесть снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

В сообщении уточняется, что за все время после начала специальной военной операции (СВО) бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали 39 723 украинских дрона и 590 зенитных ракетных комплексов. Также формирования ВСУ лишились 20 290 танков и иных видов боевых бронированных машин, 283 вертолетов, 652 самолетов и нескольких десятков тысяч других видов техники.

5 января российские солдаты сбили истребитель МиГ-29, принадлежавший ВСУ.

На следующий день журналисты обнародовали видеозапись, на которой запечатлена погоня выпущенной ВС РФ ракеты «воздух — воздух» за украинским истребителем МиГ-29. На кадрах видно, как воздушное судно пытается избежать попадания снаряда, меняя направление движения.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель Су-27 в зоне СВО.