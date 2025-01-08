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Российский боец заявил о падении боевого духа у ВСУ

Боец ВС РФ «Аякс»: боевой дух в рядах ВСУ падает
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Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно падает боевой дух. Об этом заявил командир батареи РСЗО «Торнадо-С» с позывным «Аякс», передает ТАСС.

«В последнее время чувствуется затухание среди сил противника, как будто весь боевой дух сходит на нет. Чувствуется подъем боевого духа в наших рядах, больше рвения стало», — сказал военный Вооруженных сил (ВС) России.

По информации Минобороны РФ, расчет «Торнадо-С» уничтожил скопление живой силы и пункт временной дислокации механизированной бригады ВСУ. Цель обнаружили при помощи разведчиков-операторов дронов, подчеркнули в ведомстве.

В декабре полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы ВСУ деморализованы. Он предположил, что боевой дух украинской армии продолжит падать.

5 января газета The Washington Post писала, что в Вооруженных силах Украины оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян. Издание также отметило, что ряды ВСУ все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать натиск ВС РФ в ходе боевых действий.

Ранее в ВСУ пожаловались на низкий боевой дух и страх прекращения помощи США.

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