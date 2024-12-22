Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализованы. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».

«Армия Украины уже деморализована. Я думаю, идет агония, идет переосмысление происходящего. В преддверии светлого праздника Рождества Христова и Нового года, я думаю, что моральный дух их будет еще падать», — заявил эксперт.

Незадолго до этого британский журнал The Spectator писал, что боевики ВСУ все больше сомневаются относительно успешности и целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории.

В ноябре гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих сломлен, они напуганы и считают, что веских причин продолжать конфликт с РФ нет.

Ранее российские войска поразили 14 бригад ВСУ в Курской области.