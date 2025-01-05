В Вооруженных силах Украины (ВСУ) оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина.

«Ликвидируешь одного русского, а на его месте как будто выскакивают двое. Создается ощущение, что их неограниченное количество», — заявил собеседник издания.

Издание также пишет, что ряды ВСУ все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск в ходе боевых действий. Как пишет WP, те военнослужащие украинской армии, кто находится на поле боя, сообщают об «истощении и падении морального духа». Кроме того, утверждает издание, некоторые бойцы ВСУ все чаще поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий.

До этого экс-комбриг 53-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Козел предупредил о возможности обвала фронта. В интервью изданию «Страна.ua» военнослужащий сообщил, что на поле боя сложилась критическая ситуация. Собеседник издания также раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что оно бездарно потеряло наилучшее элитное боевое подразделение мотивированных патриотичных украинцев.

Ранее в России допустили применение «Орешника» в ответ на атаки со стороны ВСУ.