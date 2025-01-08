Над Энгельсом Саратовской области прозвучала серия взрывов

Над городом Энгельсом Саратовской области произошли взрывы. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По их рассказам, над несколькими районами города было слышно от 5 до 12 сильных взрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки. Сейчас в Энгельсе работает сирена воздушной тревоги. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

В области локально работают системы оповещения. Бусаргин подчеркнул, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

21 декабря для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.

10 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области.

Ранее в Саратове решили освободить водителей от штрафов за скоростную езду, если в этот момент они пытались избежать удара БПЛА.