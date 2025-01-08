В Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов

В Саратовской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на поступившую от министерства обороны Российской Федерации информацию, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В области локально работают системы оповещения. Бусаргин подчеркнул, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

21 декабря для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.

10 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области.

В ночь на 9 декабря пресс-служба министерства обороны России сообщила, что за минувшие сутки в небе над Саратовской областью ликвидировали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Саратове решили освободить водителей от штрафов за скоростную езду, если в этот момент они пытались избежать удара БПЛА.