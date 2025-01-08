Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов

Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Саратовской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на поступившую от министерства обороны Российской Федерации информацию, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В области локально работают системы оповещения. Бусаргин подчеркнул, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

21 декабря для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.

10 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области.

В ночь на 9 декабря пресс-служба министерства обороны России сообщила, что за минувшие сутки в небе над Саратовской областью ликвидировали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Саратове решили освободить водителей от штрафов за скоростную езду, если в этот момент они пытались избежать удара БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами