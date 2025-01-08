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Российский боец рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых сослуживцев

Штурмовик ВС России вывез на мотоцикле 12 раненых в боях за Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Катранг» вывез на мотоцикле 12 сослуживцев, которые получили ранения в ходе боев за Курахово. Об этом сообщает РИА Новости.

«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжелые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось все-таки вывезти, все хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, все обошлось хорошо», — сказал штурмовик.

«Катранг» добавил, что он лично выступил с инициативой эвакуировать раненых. По словам военного, он научился ездить на мотоцикле еще в детстве, в связи с чем получил хорошие навыки вождения. После этого командование давало ему задачу, он выезжал к указанной точке по заранее выбранному маршруту, оказывал первую медицинскую помощь, после чего эвакуировал раненых, рассказал штурмовик.

6 января Минобороны России сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ заняли Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. По данным ведомства, украинские войска потеряли 80% личного состава, оборонявшего город.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как взятие Курахово поможет при защите Донецка.

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