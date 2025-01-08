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В Ростовской области силы ПВО сбили пять дронов

Слюсарь: в Ростовской области ночью уничтожили пять беспилотников
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Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области в течение ночи сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах области. Слюсарь отметил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

5 января Слюсарь сообщил, что в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал семилетний ребенок.

В ночь на 5 января в небе над Ростовской областью были ликвидированы 37 БПЛА. По словам Слюсаря, в ходе массированной воздушной атаки дроны были сбиты в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. При этом никто из жителей не пострадал.

Вскоре после полуночи Слюсарь писал, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей.

Ранее ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС.

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