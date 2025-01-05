В Ростовской области во время ночной воздушной атаки ВСУ пострадал ребенок

Слюсарь: во время атаки в Неклиновском районе пострадал семилетний ребенок

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал семилетний ребенок.

По данным Слюсаря, ребенок получил ранение, когда был в одном из домов, куда попали обломки беспилотника.

Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Специалисты отметили, что жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

В ночь на 5 января в небе над Ростовской областью были ликвидированы 37 БПЛА. По словам Слюсаря, в ходе массированной воздушной атаки дроны были сбиты в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. При этом не пострадал никто из жителей.

Вскоре после полуночи Слюсарь писал, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».