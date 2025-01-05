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ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

SHOT: украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Нововоронежскую АЭС при помощи беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить Нововоронежскую АЭС», — говорится в сообщении.

Попытка атаки на АЭС была сорвана примерно в час ночи, 5 января. Никто не пострадал, разрушений также не было.

5 января средства ПВО в течение двух часов сбили пять беспилотников над российскими регионами.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Ранее в Воронеже жилой дом эвакуировали после обнаружения обломков беспилотников.

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