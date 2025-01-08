Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородским районом

Гладков сообщил об уничтожении над Белгородским районом нескольких дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородским районом несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате падения обломков в селе Стрелецкое получили повреждения кровля и фасад частного дома. Кроме того, на территории домовладения загорелся мусор. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

7 января министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Утром того же дня в Минобороны России также сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Ранее жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ.