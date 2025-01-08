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Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородским районом

Гладков сообщил об уничтожении над Белгородским районом нескольких дронов
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Ashley Chan/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородским районом несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате падения обломков в селе Стрелецкое получили повреждения кровля и фасад частного дома. Кроме того, на территории домовладения загорелся мусор. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

7 января министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Утром того же дня в Минобороны России также сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Ранее жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ.

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